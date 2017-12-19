Собаки из сгоревшего питомника в Нижнем Тагиле голодали, мерзли и погибали (ФОТО)

Собаки из пункта кратковременного содержания в Нижнем Тагиле, где ночью 17 декабря произошел пожар, ели своих сородичей, умерших от истощения. Спасавшие собак зоозащитники рассказали, что животные содержались в условиях без еды, тепла и выгула. Защитники животных изъяли поголовье собак для перемещения в приют.

Условия содержания собак в пункте передержки ужаснули приехавших на место защитников животных. По их словам, животные находились в тесных клетках, из утепления - в вольерах были только опил и тряпки, собаки были истощены. В тесных вольерах не было воды и еды. Территория не чистилась, животные жили в собственных экскрементах. На территории зоозащитники обнаружили трупы щенков, в одном из вольеров находилась голова щенка без туловища.

Никого из сотрудников на территории ПКС не было, животные были предоставлены сами себе: голодные и холодные. Там даже видавшие виды полицейские были в глубоком шоке оттого, что они увидели. Голова щенка в клетке – видимо, тот, который был послабее, умер, и остальные, кто хотел кушать, его съели. Их не кормили. Мы вчера приехали с огромной кастрюлей каши, они вылизали всю кастрюлю, -- рассказала журналисту TagilCity.ru обладатель премии «Человек года-2016» в номинации «За Помощь животным», глава фонда «Добрые руки», Диана Гордеева.

Для того, чтобы попасть на территорию пункта содержания и перевезти животных в более благоприятные условия, защитники животных приехали с полицией.

Мы попали в пункт передержки только в 9 часов вечера 18 декабря, с полицией. По- другому нас туда не пускали. Охранники, через которых нужно ехать на этот ПКС (пункт кратковременного содержания) вообще пытались нас запутать и отправить не по тому маршруту и направить не туда. Потом, когда мы приехали уже с полицией, нам все показали и провели. Вчера попросили полицейских съездить с нами, потому что мы не имели права заходить на территорию, так как она арендована. Поэтому при изъятии присутствовала полиция. Все было зафиксировано, сфотографировано, составлены акты об изъятии животных, -- поделилась Диана.

По мнению зоозащитников, о ПКС до сих пор бы ничего не было известно, если бы не случившийся пожар. Погибший сторож был единственным человеком, кто присматривал за животными.

Ни одна ветеринарная станция в городе вообще не в курсе, что на этом месте есть какая-то передержка. Если бы не случился пожар, никто бы не узнал, что на Сан-Донато есть этот пункт. Получается, никто не проверял, что происходит после отлова безнадзорных животных. Никто не выезжал, как это прописано в постановлении правительства, не проверял материальную базу этой организации. Это что-то типа «Черной передержки». Здесь собак ни кормили, ни прививали, карантинные мероприятия тоже не проводились, -- поделилась глава фонда «Добрые руки».

Из источников редакции стало известно, что пункт передержки на Сан-Донато принадлежит Евгению Шлеину, руководителю организации СОБЖ (служба отлова бродячих животных).

Животные, обитавшие в ПКС, где случился пожар 17 декабря, перевезены в другой приют при участии полиции. Часть поголовья была перевезена в приют вечером 18 декабря, часть планируется забрать сегодня. Часть погибла от ненадлежащих условий передержки.