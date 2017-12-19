Собаки из сгоревшего питомника в Нижнем Тагиле голодали, мерзли и погибали (ФОТО)

Собаки из пункта кратковременного содержания в Нижнем Тагиле, где ночью 17 декабря произошел пожар, ели своих сородичей, умерших от истощения. Спасавшие собак зоозащитники рассказали, что животные содержались в условиях без еды, тепла и выгула. Защитники животных изъяли поголовье собак для перемещения в приют.
Условия содержания собак в пункте передержки ужаснули приехавших на место защитников животных. По их словам, животные находились в тесных клетках, из утепления - в вольерах были только опил и тряпки, собаки были истощены. В тесных вольерах не было воды и еды. Территория не чистилась, животные жили в собственных экскрементах. На территории зоозащитники обнаружили трупы щенков, в одном из вольеров находилась голова щенка без туловища.
Никого из сотрудников на территории ПКС не было, животные были предоставлены сами себе: голодные и холодные. Там даже видавшие виды полицейские были в глубоком шоке оттого, что они увидели.
Голова щенка в клетке – видимо, тот, который был послабее, умер, и остальные, кто хотел кушать, его съели. Их не кормили. Мы вчера приехали с огромной кастрюлей каши, они вылизали всю кастрюлю, -- рассказала журналисту TagilCity.ru обладатель премии «Человек года-2016» в номинации «За Помощь животным», глава фонда «Добрые руки», Диана Гордеева.
Для того, чтобы попасть на территорию пункта содержания и перевезти животных в более благоприятные условия, защитники животных приехали с полицией.
Мы попали в пункт передержки только в 9 часов вечера 18 декабря, с полицией. По- другому нас туда не пускали. Охранники, через которых нужно ехать на этот ПКС (пункт кратковременного содержания) вообще пытались нас запутать и отправить не по тому маршруту и направить не туда. Потом, когда мы приехали уже с полицией, нам все показали и провели. Вчера попросили полицейских съездить с нами, потому что мы не имели права заходить на территорию, так как она арендована. Поэтому при изъятии присутствовала полиция. Все было зафиксировано, сфотографировано, составлены акты об изъятии животных, -- поделилась Диана.
По мнению зоозащитников, о ПКС до сих пор бы ничего не было известно, если бы не случившийся пожар. Погибший сторож был единственным человеком, кто присматривал за животными.
Ни одна ветеринарная станция в городе вообще не в курсе, что на этом месте есть какая-то передержка. Если бы не случился пожар, никто бы не узнал, что на Сан-Донато есть этот пункт. Получается, никто не проверял, что происходит после отлова безнадзорных животных. Никто не выезжал, как это прописано в постановлении правительства, не проверял материальную базу этой организации. Это что-то типа «Черной передержки». Здесь собак ни кормили, ни прививали, карантинные мероприятия тоже не проводились, -- поделилась глава фонда «Добрые руки».
Из источников редакции стало известно, что пункт передержки на Сан-Донато принадлежит Евгению Шлеину, руководителю организации СОБЖ (служба отлова бродячих животных).
Животные, обитавшие в ПКС, где случился пожар 17 декабря, перевезены в другой приют при участии полиции. Часть поголовья была перевезена в приют вечером 18 декабря, часть планируется забрать сегодня. Часть погибла от ненадлежащих условий передержки.
Питомцы, которых забрали, будут жить в нашем приюте. К сожалению, ночью самые маленькие 2 щенка умерли. Они просто были переохлажденные и обезвоженные, ни еды, ни воды у них не было. 3 щенка умерли сегодня днем. Последнего пытаемся сейчас отогреть теплой капельницей, но вряд ли удастся, он уже глаза закатил. Подростки хорошо себя чувствуют, поели уже третий раз. Все очень истощенные. Беременная собака одна - смотреть страшно, -- рассказала Диана Гордеева.