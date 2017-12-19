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Новости Нижнего Тагила

Столетие ЗАГСов отпраздновали в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

19 декабря 2017, 16:00Добавить новость
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Со значимым событием — столетием появления в нашей стране органов записи гражданского состояния — торжественно поздравили работников ЗАГСов 18 декабря в Нижнем Тагиле.

Сотрудники всех отделов ЗАГС Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа собрались 18 декабря во Дворце бракосочетания Ленинского района в Нижнем Тагиле, чтобы услышать в свой адрес поздравления и добрые слова от представителей городской администрации и областного управления ЗАГС.

 

Нет, наверное, ни одного человека, который сегодня не сталкивался в своей жизни с вашей работой, работой органов ЗАГСа. И в большей части эти впечатления приятные и остаются с нами навсегда, потому что сопровождают такие значимые события, как регистрация браков, рождение и регистрация детей. С вашей помощью эти события становятся очень яркими, запоминающимися и торжественными, -- сказал Геннадий Мальцев, глава администрации Ленинского района Нижнего Тагила.

 

Ежегодно в ЗАГСах Свердловской области составляют порядка 185 тысяч актов гражданского состояния и выполняют 360 тысяч юридически значимых действий, сообщает «Тагил-ТВ». Это регистрация рождения детей, заключения и расторжения браков, усыновления, смерти и перемены имени. По этим показателям Свердловская область находится на 5 месте в России.

 

100 лет — это очень большой временной отрезок. И за это время органы ЗАГС прошли в своём становлении все исторические этапы становления государства. А работники ЗАГСа в это время незаметно, но очень добросовестно исполняли государственные функции, -- отметила Лариса Никонова, заместитель начальника Управления ЗАГС по Свердловской области.

 

Видео «Тагил-ТВ»

Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле красивый и современный зал для бракосочетаний появился в этом году и на Вагонке. В сентябре зал получило в своё распоряжение районное отделение ЗАГСа.

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