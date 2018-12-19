Два жителя Екатеринбурга предстанут перед судом за похищение и изнасилование ребенка

В суд передано дело в отношении двоих жителей Екатеринбурга, которым предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетней, разбое, изнасиловании, грабеже, покушении на убийство и в подготовке к убийству с целью сокрытия иного преступления.

Как установлено следствием, в ноябре 2017 года обвиняемые, один из которых находился за рулем машины в нетрезвом виде, встретили знакомую несовершеннолетнюю, которая одна шла по улице. Они, причиняя потерпевшей боль и угрожая насилием, затащили ее в машину. После этого они отвезли ее в квартиру, которую арендовали для проживания.

Чтобы скрыть факт похищения, они связали ребенка, заклеили рот скотчем и занесли в квартиру в сумке.

Там мужчины совершили в отношении ребенка ряд насильственных действий, а затем, с целью сокрытия содеянного, вновь погрузили ее в сумку и вывезли в лесополосу. Там они оставили жертву в закрытой сумке.