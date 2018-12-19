Горе-мастер спалил чужой дом при ремонте газовой плиты в Каменске-Уральском

17 декабря в центре Каменска-Уральского сгорел частный жилой дом. По информации хозяйки дома, у неё был неисправен кран конфорки газовой плиты, и она попросила соседа устранить поломку. Во время ремонта произошло возгорание и горе-мастер, получив ожоги, сбежал с места происшествия.