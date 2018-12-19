Горе-мастер спалил чужой дом при ремонте газовой плиты в Каменске-Уральском
Сегодня, 07:00ОбществоФото: 66.mchs.gov.ru
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Попытка помочь соседке обернулась для жителя Каменска-Уральского ожогами. Мужчина решил помочь женщине в починке газовой плиты, но в результате устроил пожар в её доме. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
17 декабря в центре Каменска-Уральского сгорел частный жилой дом. По информации хозяйки дома, у неё был неисправен кран конфорки газовой плиты, и она попросила соседа устранить поломку. Во время ремонта произошло возгорание и горе-мастер, получив ожоги, сбежал с места происшествия.
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Для ликвидации пожара были задействованы 4 единицы спецтехники и 14 человек личного состава. В результате на площади в 100 квадратных метров сгорели кухня, перекрытия и кровля дома, личные вещи хозяйки, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
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