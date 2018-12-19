Инициативная группа в поддержку директора цирка в Екатеринбурге будет создана в ЗакСо

Депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер выступил в защиту директора цирка в Екатеринбурге на заседании регионального парламента. По словам депутата, без Анатолия Марчевского, «не было бы самого цирка».

Ведь нет решения суда и других компетентных органов, и шельмовать его сегодня – это не правильно. Это наш товарищ и мы должны выказать свое недовольство. Им из-за Садового кольца, видимо, не видно, что тут действительно было в 90-е и 2000-е годы, высказался депутат.