Инициативная группа в поддержку директора цирка в Екатеринбурге будет создана в ЗакСо
Законодательное собрание Свердловской области создаст инициативную группу, которая займется изучением истории с директором екатеринбургского цирка Анатолием Марчевским.
Депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер выступил в защиту директора цирка в Екатеринбурге на заседании регионального парламента. По словам депутата, без Анатолия Марчевского, «не было бы самого цирка».
Вегнер считает, что руководство «Росгосцирка» «без суда и следствия пытается навешать на Марчевского ярлыки».
Ведь нет решения суда и других компетентных органов, и шельмовать его сегодня – это не правильно. Это наш товарищ и мы должны выказать свое недовольство. Им из-за Садового кольца, видимо, не видно, что тут действительно было в 90-е и 2000-е годы, высказался депутат.
Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина предложила организовать инициативную группу по данному вопросу. По итогам расследования спикер обещала на собрании обсудить ситуацию, сообщает Just Media.
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