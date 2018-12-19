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Новый 2019 год
Инициативная группа в поддержку директора цирка в Екатеринбурге будет создана в ЗакСо
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инициативная группа в поддержку директора цирка в Екатеринбурге будет создана в ЗакСо

Сегодня, 09:29ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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