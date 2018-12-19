Известный екатеринбургский адвокат задержан по подозрению во взяточничестве
В столице Свердловской области прошла совместная спецоперация ФСБ и СКР, по результатам которой задержан известный екатеринбургский адвокат Николай Фуфаев. Ему предъявлены обвинения в получении взятки.
По информации источника в правоохранительных органах, адвоката задержали с поличным в момент получения взятки. Подробности произошедшего не уточняются, сумма неизвестна. Официальные комментарии от главного следственного управления Следственного комитета России должны поступить 20 декабря, сообщает URA.ru.
Согласно всё тому же источнику, который поделился информацией с журналистами, задержание Николая Фуфаева связано с делом Романюка-Воронина.
Напомним, что бывший замначальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Владимир Романюк и начальник ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу майор полиции Эдуард Воронин находятся под следствием. По материалам уголовного дела, после получения 1,3 млн рублей от армянской диаспоры Романюк приказал Воронину вернуть её представителям изъятое игорное оборудование.
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