Известный екатеринбургский адвокат задержан по подозрению во взяточничестве

По информации источника в правоохранительных органах, адвоката задержали с поличным в момент получения взятки. Подробности произошедшего не уточняются, сумма неизвестна. Официальные комментарии от главного следственного управления Следственного комитета России должны поступить 20 декабря, сообщает URA.ru.

Согласно всё тому же источнику, который поделился информацией с журналистами, задержание Николая Фуфаева связано с делом Романюка-Воронина.