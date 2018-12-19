Отец пострадавшей от тренера в Екатеринбурге девочки: «она могла это придумать»

Несовершеннолетняя девочка, которая рассказала о том, что тренер екатеринбургского фитнес-центра домогался до нее, могла выдумать эту историю, считает ее отец. Мужчина сообщил, что ранее она уже сочиняла истории про взрослых.

Жена осужденного тренера намерена добиваться освобождения мужа. Теперь этим делом занимается адвокат Евгений Черноусов, известный по делу фотографа Лошагина.

По мнению защиты, в ходе апелляции важно сделать акцент на условия проживания девочки. Этот вопрос беспокоит и отца несовершеннолетней, ведь ребенок проживает в одной комнате со сводным 12-летним братом.

Следователь не задавал вопроса, в каких условиях жила девочка, думаю, он это сделал умышленно. Когда они посмотрели видео и увидели, что на нем не было того, что первоначально рассказала девочка, то следствие стало думать, как выпутаться из этой ситуации, а что тут думать? заявил Черноусов, который считает первые показания по делу самыми подлинными.

Также адвокат уверен, что первоначально девочка говорила о том, что какой-то мужчина показал ей свой половой орган и заставлял трогать его.

Изначально было одна ситуация, потом она превратилась в другую – на диване, убежден адвокат тренера.

Еще одним фактом, по которому Черноусов собирается писать заявление на имя руководителя Следственного комитета России, это то, что не был дан ход заявлению от тренера, после нападения отчима девочки.

Будем требовать проверки по этому заявлению, и узнавать, почему его не зарегистрировали. Это тоже уголовная ответственность, заявил адвокат.