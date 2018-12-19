Программа «Светлый город» в Нижнем Тагиле будет полностью реализована в 2019 году
Полная реализация программы «Светлый город» в Нижнем Тагиле запланирована на вторую половину 2019 года. Все работы ведутся по графику.
В рамках программы «Светлый город» уровень освещенности улиц доведен до нормативных требований, во многих местах, где ранее не было освещения, оно появилось. Если сравнивать потребление электроэнергии – удельная экономия составляет порядка 30-40%. Это достигнуто, в том числе, благодаря использованию системы с удаленным мониторингом.
В планах муниципалитета на 2019 год – проведение освещения в присоединенные территории. В 2018 году была проведена работа по реализации программы в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Новые сети протянулись по городу более чем на 280 километров.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что реализация программы идет по плану:
Мы выстроили систему, все идет в соответствии с графиком, вопросов к подрядчику у меня никаких абсолютно нет. Благодаря губернатору мы впервые начинаем погашение кредиторской задолженности. С министерством ЖКХ и энергетики мы отрабатываем вопросы, в ближайшее время, думаю, у нас поступит какой-то лимит, и мы сможем уже в этом году отчитаться за выполненные работы.
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