Программа «Светлый город» в Нижнем Тагиле будет полностью реализована в 2019 году

В рамках программы «Светлый город» уровень освещенности улиц доведен до нормативных требований, во многих местах, где ранее не было освещения, оно появилось. Если сравнивать потребление электроэнергии – удельная экономия составляет порядка 30-40%. Это достигнуто, в том числе, благодаря использованию системы с удаленным мониторингом.

В планах муниципалитета на 2019 год – проведение освещения в присоединенные территории. В 2018 году была проведена работа по реализации программы в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Новые сети протянулись по городу более чем на 280 километров.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что реализация программы идет по плану: