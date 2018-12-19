Родственники погибшего в годы ВОВ тагильчанина разыскиваются приставами

Самолет, которым управлял тагильчанин, был сбит во время боев 29 августа 1942 года. Поисковики обнаружили его в апреле 2018 года. Тогда удалось выяснить, что летчиком, чьи останки нашли в самолете, являлся житель Нижнего Тагила Дмитрий Николаевич Детков. Он жил на улице Дзержинского, 40. По этому же адресу проживал отец летчика Николай Дмитриевич Детков, больше никакой информации о родственниках не имеется.