Родственники погибшего в годы ВОВ тагильчанина разыскиваются приставами
Сегодня, 20:11ОбществоФото: pixabay.com
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Родственники тагильчанина Дмитрия Деткова, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Краснодарском крае, разыскиваются судебными приставами.
Сюжеты: Нижний Тагил
Самолет, которым управлял тагильчанин, был сбит во время боев 29 августа 1942 года. Поисковики обнаружили его в апреле 2018 года. Тогда удалось выяснить, что летчиком, чьи останки нашли в самолете, являлся житель Нижнего Тагила Дмитрий Николаевич Детков. Он жил на улице Дзержинского, 40. По этому же адресу проживал отец летчика Николай Дмитриевич Детков, больше никакой информации о родственниках не имеется.
Как сообщают «ЕАН», все, кто может сообщить какую-либо информацию о родственниках тагильского летчика, приставы просят сообщить по телефонам (861) 277-54-53, +7-928-20-50-830, (343) 362-28-07 или написать на электронную почту aspekt-fssp@yandex.ru.
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