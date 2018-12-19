«Североуральский завод ЖБК» оштрафован на 250 тыс. за трудоустройство мигрантов
В результате прокурорской проверки стало известно, что руководство ООО «Североуральский завод ЖБК» незаконно трудоустроило 11 граждан Республики Узбекистан. Директор завода и юридическое лицо получили штрафы за нарушения трудового и миграционного законодательства.
По поручению руководства ООО «Североуральский завод ЖБК» на территории предприятия трудовую деятельность осуществляли граждане Республики Узбекистан. При этом разрешительных документов у них не было, а трудовые договора с заводом отсутствовали. Нарушения вскрылись в результате прокурорской проверки, которая прошла после поступившего обращения работников предприятия.
По результатам проверки 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, руководитель оштрафован на 25 тыс. рублей, а юридическое лицо на 250 тыс. 9 иностранных граждан были выдворены за пределы Российской Федерации, двое других покинули страну самостоятельно, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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