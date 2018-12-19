«Североуральский завод ЖБК» оштрафован на 250 тыс. за трудоустройство мигрантов

По поручению руководства ООО «Североуральский завод ЖБК» на территории предприятия трудовую деятельность осуществляли граждане Республики Узбекистан. При этом разрешительных документов у них не было, а трудовые договора с заводом отсутствовали. Нарушения вскрылись в результате прокурорской проверки, которая прошла после поступившего обращения работников предприятия.