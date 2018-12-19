Станет любовницей Захара: бывшая девушка Гуфа из Екатеринбурга собралась на ДОМ-2

18-летняя девушка рассказала о том, что c рэпером они познакомились два года назад, и он был ее первым мужчиной. Яна Шевцонко сообщила, что была беременна от Гуфа, но приняла решение об аборте.

Сам исполнитель заявил в одном из прямых эфиров в инстраграм, что всегда любил солистку группы «А'Студио» Кети Топурия.

Я настолько был зол на эту Яну, что почти пошёл на «Пусть говорят», но меня вовремя остановили. Не из-за Яны я расстался с Кети. Её тупо под меня подложили в Екатеринбурге, а Кети я буду любить до конца жизни, рассказал Гуф.