Станет любовницей Захара: бывшая девушка Гуфа из Екатеринбурга собралась на ДОМ-2
Бывшая девушка Гуфа, 18-летняя Яна Шевцова из Екатеринбурга сообщила, что её пригласили на реалити-шоу «ДОМ-2».
18-летняя девушка рассказала о том, что c рэпером они познакомились два года назад, и он был ее первым мужчиной. Яна Шевцонко сообщила, что была беременна от Гуфа, но приняла решение об аборте.
Сам исполнитель заявил в одном из прямых эфиров в инстраграм, что всегда любил солистку группы «А'Студио» Кети Топурия.
Я настолько был зол на эту Яну, что почти пошёл на «Пусть говорят», но меня вовремя остановили. Не из-за Яны я расстался с Кети. Её тупо под меня подложили в Екатеринбурге, а Кети я буду любить до конца жизни, рассказал Гуф.
Недавно девушка сообщила своим подписчикам, что ее пригласили на реалити-шоу «ДОМ-2». Шевцова дала свое согласие, она собирается идти к одиночке – Захару Саленко, сообщает Е1.ru.
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