Стороны процесса о гибели Станислава Головко обжалуют вынесенный приговор

Трое полицейских из Нижнего Тагила - Егор Ялунин, Дмитрий Панов и Анатолий Быков - получили разные сроки и отправлены в колонию. Также они будут лишены званий. Мужчины были взяты под стражу в зале суда. В суде озвучены смягчающие обстоятельства, которые были учтены в приговоре по делу Станислава Головко.