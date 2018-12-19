Стороны процесса о гибели Станислава Головко обжалуют вынесенный приговор
Обе стороны, участвующие в судебном процессе по делу Станислава Головко в Нижнем Тагиле, направили в областной суд апелляции для обжалования вынесенного приговора.
Сестра умершего сразу после оглашения приговора поделилась с журналистами намерением обжаловать приговор. Как пишет ИА «Все новости», девушка планирует внести дополнения в апелляцию после того, как получит протокол суда.
Также обжаловать приговор планируют и в прокуратуре Дзержинского района. По сообщению прокурора Сергея Гармаша, 19 декабря планируется направить документы для обжалования приговора по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть».
Адвокаты полицейских также обжалуют приговор. Родственники обвиняемых считают, что суд собрал недостаточно доказательств для признания их виновными в превышении полномочий, а также не был доказан тот факт, что подозреваемые избили Головко.
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