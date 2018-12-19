Уральского бизнесмена вновь будут судить за истязание несовершеннолетнего
Сегодня, 15:38ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловский областной суд отменил решение Пригородного районного суда Нижнего Тагила по делу Юрия Юдина об истязании несовершеннолетнего.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
В сентябре Тагильский пригородный райсуд вынес постановление переквалифицировать уголовное дело со статьи «Истязание в отношении несовершеннолетнего лица» на более мягкую «Побои» и освободил обвиняемого от уголовного преследования. С данным решением суда не согласилась прокуратура Свердловской области и подала апелляцию.
Облсуд отправил дело на повторное рассмотрение в пригородный райсуд Тагила, но другим составом. Обвиняемого будут судить по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего лица», сообщает znak.com
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