Уральского бизнесмена вновь будут судить за истязание несовершеннолетнего

В сентябре Тагильский пригородный райсуд вынес постановление переквалифицировать уголовное дело со статьи «Истязание в отношении несовершеннолетнего лица» на более мягкую «Побои» и освободил обвиняемого от уголовного преследования. С данным решением суда не согласилась прокуратура Свердловской области и подала апелляцию.