Жители России смогут воспользоваться услугами приложения для вывоза отходов

Телеканал «360» пишет о компании Медникова «Эквити Алгоритм». Последняя в ноябре 2018 года приобрела 66% фирмы «Вейстгрупп», разрабатывающей приложение для заявок по сбору и обработке мусора. На сегодняшний день агрегатор работает в Москве в тестовом режиме. Его испытания проходят в районе Перово. Sborbox позволяет ежедневно собирать до нескольких тонн вторсырья. Уже скоро сервис начнут тестировать в Челябинске и под Тверью.

Медников отметил, что он со своими соратниками придерживается концепции, из которой следует, что Москва и Московская область имеют общую мусорную проблему. Таким образом, весь опыт, полученный при испытании Sborbox, необходимо рассматривать в едином ключе. Население Подмосковья выразило большую готовность принять участие в проекте, чем москвичи. Практически 100% жителей Московской области согласились в разной степени помогать решать вопрос с отходами.

Приложение Sborbox работает так. Россиянин оставляет мешок с вторсырьем в определенном месте и заходит в приложение. Там он сообщает, куда положил отходы. Специальный сотрудник (обычно это дворник) получает координаты местонахождения пакета с мусором. Он приходит на место и забирает мешок. Далее сотрудник сортирует отходы, а после и отправляет заявку, чтобы за отобранном вторсырьем приехали.

Перевозчик приобретает отсортированный мусор. Оплата производится с помощью сервиса. Доставленное заготовителю вторсырье опять сортируется, после чего перерабатывается, либо перепродается перерабатывающим заводам. Благодаря системе Sborbox россияне могут без вреда для природы избавляться от макулатуры, пластиковых бутылок, металлолома и цветмета. Сдающим вторсырье гражданам могут предоставляться скидки от бизнеса, который действует в их районе.

Эффективное решение проблем с мусором зависит от хорошей логистики и привлечения к этому населения. Сервис Sborbox накапливает Big Data, строя качественную логистику. Выгоду здесь получают как производители мусора, так и перевозчики с переработчиками. Для привлечения в проект простых людей используют наиболее комфортные для них способы, заявил Медников.

Бизнесмен указал, что сервисом Sborbox уже заинтересовались иностранцы. Речь идет о представителях Касабланки и Мехико.