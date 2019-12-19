«ЭнергосбыТ Плюс» инициировал проверку ВГОКа из-за долга в 494 миллиона рублей

На данный момент подача энергии на предприятии ограничена до аварийного уровня, то есть, она должна использоваться для оборудования, обеспечивающего безопасность персонала и окружающей среды. При этом ВГОК должен был остановить производство, но не сделал этого.

Энергетики предполагают, что комбинат вместо того, чтобы обеспечить работу оборудования, необходимого для аварийных ситуаций, использует мощности на производстве.

Это создает риск для здоровья населения, в том числе работников ВГОК, окружающей среде, также реальна угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера, сообщили в структуре «Т Плюс».

Летом 2010 года Ростехнадзор уже проверял ВГОК по запросу «ЭнергосбыТ Плюс». Тогда предприятию грозил штраф в размере 200 тысяч рублей за игнорирование ограничения потребления электроэнергии.

19 декабря судебные приставы начали арест имущества ВГОКа по исполнительному производству. Общая сумма долга, согласно документам, превышает 368 миллионов рублей.

В Нижнем Тагиле приставы начали арест имущества ВГОКа