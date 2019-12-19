Нижний Тагил начал готовиться ко Всероссийской переписи населения

В городе зарегистрировано 20 374 домов, из них на 2 036 нет номерных знаков и названий улиц. В Дзержинском районе Нижнего Тагила 514 таких домов, в Тагилстроевском — 479, в Ленинском — 944. Адресное хозяйство из 22 пригородных населенных пунктов в восьми приведено в порядок. Все замечания по адресному хозяйству Нижнего Тагила будут устранены до второго квартала 2020 года.