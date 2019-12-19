Нижний Тагил начал готовиться ко Всероссийской переписи населения
Сегодня, 15:44ОбществоФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле началась работа по подготовке ко Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В городе зарегистрировано 20 374 домов, из них на 2 036 нет номерных знаков и названий улиц. В Дзержинском районе Нижнего Тагила 514 таких домов, в Тагилстроевском — 479, в Ленинском — 944. Адресное хозяйство из 22 пригородных населенных пунктов в восьми приведено в порядок. Все замечания по адресному хозяйству Нижнего Тагила будут устранены до второго квартала 2020 года.
Заместитель главы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов сообщил, что в городском бюджете не заложены средства на оснащение домов табличками, так как это не входит в полномочия муниципалитета. К решению вопроса было предложено подключить ТСЖ и управляющие компании.
Следующие заседание по подготовке к переписи населения запланировано на март 2020 года.
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