Снимки фотографа из Нижнего Тагила напечатали в шотландском журнале о моде

Вообще удивительно время. Время возможностей. Казалось бы, живем в глубинке и никому мы не нужны. Но оказалось, всё возможно. И журналы по всему миру могут печатать твои работы,написал фотограф у себя в соцсетях.

Сергей Патрушев рассказал TagilCity.ru, что мысль публиковать фотографии не только в соцсетях, а ещё и посылать в журналы, он нашел в интернете. С тех пор Патрушев начал направлять фотографии в подходящие ему по тематике издания.

В этот журнал, к примеру, принимают съёмки, по-русски сказать, «дичь». То есть им нужны очень необычные фотографии. Мою работу приняли. Чему я очень рад,рассказал Патрушев.