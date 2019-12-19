Свердловские власти отказались от строительства мусорного полигона под Сысертью

Смирнов заявил, что Евгений Куйвашев сказал, что ни завода, ни полигона на этом участке не будет. В первом квартале 2020 года будет определена новая площадка под завод по сортировке ТКО.

Участок на границе Екатеринбурга и Сысерти рассматривался в качестве места для строительства мусоросортировочного завода мощностью 750 тонн в год. Однако против проекта выступили местные жители. В ноябре активисты провели митинг против строительства.

Также министр подвел итоги «мусорной» реформы.

В Свердловской области подведены итоги «мусорной реформы» за 2019 год

Сегодня на пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что России необходим современный подход в работе по вывозу и переработке мусора, но при этом нужно учитывать мнение россиян.