Свердловские власти отказались от строительства мусорного полигона под Сысертью
Сегодня, 19:29ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявил о том, что правительство Свердловской области больше не рассматривает площадку в районе поселков Шабровский и Большое Седельниково, пишет Е1.
Смирнов заявил, что Евгений Куйвашев сказал, что ни завода, ни полигона на этом участке не будет. В первом квартале 2020 года будет определена новая площадка под завод по сортировке ТКО.
Участок на границе Екатеринбурга и Сысерти рассматривался в качестве места для строительства мусоросортировочного завода мощностью 750 тонн в год. Однако против проекта выступили местные жители. В ноябре активисты провели митинг против строительства.
Также министр подвел итоги «мусорной» реформы.
В Свердловской области подведены итоги «мусорной реформы» за 2019 год
Сегодня на пресс-конференции Владимир Путин заявил о том, что России необходим современный подход в работе по вывозу и переработке мусора, но при этом нужно учитывать мнение россиян.
Путин ответил на жалобы о «мусорной» реформе
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