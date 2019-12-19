Тагильскую больницу № 1 обязали заплатить 5,5 миллиона рублей за смерть кардиолога

Напомним, кардиолог Андрей Карасев умер год назад. Мужчине провели операцию, после которой вкололи антибиотик. Однако медик не посмотрел медкарту пациента, у Карасева был диабет и ему было противопоказано введение данного лекарства. Карасев скончался на глазах у супруги от анафилактического шока.