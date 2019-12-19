Тагильскую больницу № 1 обязали заплатить 5,5 миллиона рублей за смерть кардиолога
Сегодня, 14:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле суд обязал городскую больницу № 1 заплатить семье кардиолога, погибшего из-за врачебной ошибки, 5,5 миллиона рублей, пишет портал Е1
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, кардиолог Андрей Карасев умер год назад. Мужчине провели операцию, после которой вкололи антибиотик. Однако медик не посмотрел медкарту пациента, у Карасева был диабет и ему было противопоказано введение данного лекарства. Карасев скончался на глазах у супруги от анафилактического шока.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей». Судмедэксперты установили прямую причинно-следственную связь между действиями работника больницы и смертью Андрея Карасева.
Решение можно признать по сумме рекордным для нашего региона,прокомментировал судебное решение юрист Вадим Каратаев.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей