В 2019 году в Нижнем Тагиле и ГГО неопытные водители совершили 18 ДТП
Сегодня, 19:39ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В 2019 году на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа было зафиксировано 18 ДТП с участием неопытных водителей, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водители, которые стали участниками ДТП, имели страж вождения автомобиля менее двух лет. В результате аварий пострадал 21 человек и три погибли.
С 10 по 13 декабря сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Учебный автомобиль» во всех автошколах города. Пять инструкторов были привлечены к ответственности за нарушение ПДД.
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