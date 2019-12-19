В Екатеринбурге обвиняемый в похищении арбитражного управляющего остался под арестом
Сегодня, 18:37ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловский областной суд отклонил апелляцию одного из обвиняемых в похищении арбитражного управляющего Владимира Яшина. Находящийся в СИЗО Алексей Марков-Бобров пытался оспорить решение Орджоникидзевского районного суда о своем аресте, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу облсуда.
Сюжеты: Екатеринбург
Марков-Бобров подозревается в организации похищения Яшина с целью завладеть его деньгами. По версии следствия, для совершения преступления обвиняемый привлек еще трех мужчин.
Напомним, Владимир Яшин был похищен в конце ноября. 5 декабря его тело было найдено в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Все четверо подозреваемых в похищении и убийстве арбитражного управляющего были задержаны и арестованы до 5 февраля 2020 года.
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