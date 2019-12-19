В Екатеринбурге обвиняемый в похищении арбитражного управляющего остался под арестом

Марков-Бобров подозревается в организации похищения Яшина с целью завладеть его деньгами. По версии следствия, для совершения преступления обвиняемый привлек еще трех мужчин.

Напомним, Владимир Яшин был похищен в конце ноября. 5 декабря его тело было найдено в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Все четверо подозреваемых в похищении и убийстве арбитражного управляющего были задержаны и арестованы до 5 февраля 2020 года.