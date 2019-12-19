В Екатеринбурге продавец приговорен к исправительным работам за продажу пива детям
Сегодня, 17:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге продавец магазина признан виновным в повторной продаже алкоголя несовершеннолетним, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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Установлено, что 23 сентября подсудимый, являясь продавцом-кассиром в магазине, продал подростку бутылку пива объемом 0,5 и крепостью 4,0%. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за продажу спиртных напитков несовершеннолетним. Тогда суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
За повторное нарушение продавец приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
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