В Екатеринбурге продавец приговорен к исправительным работам за продажу пива детям

Установлено, что 23 сентября подсудимый, являясь продавцом-кассиром в магазине, продал подростку бутылку пива объемом 0,5 и крепостью 4,0%. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за продажу спиртных напитков несовершеннолетним. Тогда суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.