В Екатеринбурге тренер-онанист не смог обжаловать компенсацию пострадавшей девочке
Вчера, 23:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловский областной суд отклонил протест фитнес-тренера Алексея Сушко, осужденного за онанизм перед ребенком, о размере компенсации морального вреда семье пострадавшей девочки, сообщает Znak.
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Первоначально семья требовала компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.
В начале 2019 года фитнес-тренер Алексей Сушко был признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Суд приговорил его к шести годам колонии.
По версии следствия, 18 ноября 2017 года подсудимый в фитнес-центре, сотрудником которого он являлся, сидя на диване рядом с девочкой, занимался онанизмом, прикрываясь папкой. Во время обвинения следствие ссылалось на видеозапись.
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