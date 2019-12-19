В Екатеринбурге тренер-онанист не смог обжаловать компенсацию пострадавшей девочке

Первоначально семья требовала компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

В начале 2019 года фитнес-тренер Алексей Сушко был признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Суд приговорил его к шести годам колонии.

По версии следствия, 18 ноября 2017 года подсудимый в фитнес-центре, сотрудником которого он являлся, сидя на диване рядом с девочкой, занимался онанизмом, прикрываясь папкой. Во время обвинения следствие ссылалось на видеозапись.