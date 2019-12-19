В Екатеринбурге вынесен приговор последнему участнику бойни в Цыганском поселке
ВрИО председателя Екатеринбургского гарнизонного военного суда Александр Шестаков приговорил к четырем годам условно бывшего военнослужащего Павла Басарагина, последнего из не осужденных участников бойни в Цыганском поселке в 2016 году, сообщает Znak.
Он признан виновным по части 2 статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»). Часть 1.1 статьи 212 УК РФ («Склонение к участию в массовых беспорядках») из его обвинения убрали.
При принятии окончательного решения суд учел, что во время событий в цыганском поселке Басарагин получил сквозные огнестрельные ранения. Ему был причинен тяжкий вред здоровью, последствия которого все еще не прошли и Басарагину требуется наблюдение врачей.
Кроме того, суд учел наличие маленького ребенка у подсудимого, а также сестры-инвалида, за которой он ухаживает. Обвиняемый полностью признал свою вину.
В сентябре 2016 года, между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым произошел конфликт, в ходе которого Шишов оскорбил Пестрикова при его родных. Пестриков рассказал своему брату Руслану Оглы о произошедшем, предложив принять участие в массовых беспорядках и пригласить еще несколько человек.
Руслан Оглы договорился со своим знакомым о вовлечении в конфликт еще нескольких человек, которые занимаются боевыми искусствами, а затем проинструктировал их, что нужно делать у дома на улице Депутатской, где проживает Шишов. После этого, Пестриков в компании из 24 мужчин, вооруженных ножами, металлическими трубами, травматическим и пневматическим оружием, прибыл на место конфликта. Шишов отражал нападение вместе со своими знакомыми братьями Дутовыми. Они вооружились кинжалом, травматическим пистолетом и карабином.
В результате, один из знакомых Пестрикова выстрелил в Дутова, другие подельники избили Шишова. Последний, опасаясь за жизнь родных, находящихся в доме, произвел несколько выстрелов в сторону группы Пестрикова. Огнестрельные ранения получили несколько человек, двое из которых скончались, двое получили тяжкий вред. Позднее, еще один скончался в СИЗО от имеющегося у него заболевания.
Руслан Оглы заключил досудебное соглашение. В 2018 году его приговорили к 5,4 годам в колонии строгого режима. Девять его подельников получили условные сроки от одного года до трех лет. Остальных подельников приговорили к срокам от трех до десяти лет. Олега Шишова осудили за незаконное хранение и приобретение оружия. Он приговорен к одному году ограничения свободы.