В Кольцово у китаянки изъяли 19 килограммов «магических камней»
Сегодня, 09:27ОбществоФото: Уральское таможенное управление
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При контроле рейса из Екатеринбурга в Китай работники таможенной службы обнаружили в багаже у китаянки 19 килограммов украшений из янтаря, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сюжеты: Екатеринбург
Пассажирка пояснила, что бижутерию из янтаря она приобрела в Москве и везла в Китай, чтобы продать. По ее словам, там янтарь очень ценится и считается «магическим камнем с целебными свойствами».
Начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Дмитрий Шишкин рассказал, что утаить в багаже камни довольно сложно. Они имеют приметную структуру и хорошо видны при просвечивании.
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За недекларирование товаров пассажирке грозит штраф от половины до двукратной стоимости или конфискация всей партии. Дальнейшую судьбу украшений решит суд.
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