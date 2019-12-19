Жители Нижнего Тагила считают, что выставка животных в ТЦ открыта с нарушением закона

Дело в том, что закон запрещает использование животных в культурно-развлекательных целях вне специально оборудованных мест.

Форменный контактный зоопарк в магазине, а хозяину закон что ли не писан? Все их бедных тискают, не зря ведь запретили этот ужас, отмечает посетитель торгового центра.

С первого января 2020 года зоопарки запретят размещать в частном секторе или торговых центрах. Именно потому первого декабря закрылся частный зоопарк GreenPool в селе Николо-Павловское. Однако владелец «Джуманджи» уверяет, что люди с животными не контактируют, только с обезьянкой Антоном из его частной коллекции.

У кроликов клетка закрыта, а к попугаю люди даже подойти не смогут, он не подпустит. У нас не контактная выставка, не контактный зоопарк, мы просто выставка и всегда ей были. Фотографии с питоном, которые у нас висят на баннере, старые. Сейчас его на руки никто не берёт, говорит владелец Рафаэль Эрматов.

На афише зоовыставки указано, что животных можно погладить, покормить и сделать фото.

Сейчас Рафаэль Эрматов имеет около 30 животных. Многие из них хищники. Хозяин отмечает, что кормят их мясом трижды в день. Однако показать его не смог, потому что не успел закупить свежее. В основном выставка располагается в Санкт-Петербурге, но раз в год она выезжает за пределы города. По словам Эрматова, в каждом городе набирается новый персонал, в том числе и дрессировщик для работы с животными.

В природоохранной прокуратуре считают, что руководитель зоопарка пытается избежать ограничений нового закона и не лишиться прибыли.

Может быть и так, что они под видом выставки устраивают зоопарк, это зависит от того, как там на самом деле. Лучше написать обращение в департамент ветеринарии, рассказал прокурор Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Денис Исаков.