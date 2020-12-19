На Урале с детского центра «Казинаки» требуют аренду за время «ковидных» каникул

Учитывая, что почти пол года мы не работали и сейчас все нестабильно, работать в таких условиях и выполнять все обязательства просто нереально. Продажи упали минимум в 10 раз. Поэтому было принято решении о закрытии одного из филиалов в Новоуральске. И здесь у нас начались серьёзные проблемы, говорит Екатерина.