На Урале с детского центра «Казинаки» требуют аренду за время «ковидных» каникул

С детского центра «Казинаки», который работает в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области с 2012 года, арендодатель требует оплатить аренду за время простоя с апреля по август 2020 года, во время коронавирусных ограничений.

В период действия режима повышенной готовности, когда большинству организаций было запрещено работать, центр был закрыт с 28 марта по 1 сентября. В общей сложности на территории региона работает четыре объекта — три в Нижнем Тагиле и один в Невьянске. Владелица ДЦ «Казинаки» Екатерина Зиновьева рассказала TagilCity.ru, что всех арендодателей весной она уведомила о закрытии заранее. Они все сказали, что аренду оплачивать не нужно. Официально центр заработал 1 сентября. Однако, по словам Екатерины, прежних оборотов набрать не удалось. Учитывая, что почти пол года мы не работали и сейчас все нестабильно, работать в таких условиях и выполнять все обязательства просто нереально. Продажи упали минимум в 10 раз. Поэтому было принято решении о закрытии одного из филиалов в Новоуральске. И здесь у нас начались серьёзные проблемы, говорит Екатерина. По ее словам, Юлия Бугаенко, которая является арендодателем, выставила счет на оплату в размере 457 тысяч рублей за период с 28 марта по 31 августа. Кроме того, 17 декабря пришел иск о взыскании задолженности. Каким способом я сегодня должна заработать эту сумму? Почему я должна платить за то, что выполняла по закону и честно сидела и не работала, потеряв при этом доход,возмущается Екатерина. Исковое заявление и указы Photo: Екатерина Зиновьева Она отметила, что другие арендодатели пошли навстречу и не попросили оплату. При этом Юлия Бугаенко не идет навстречу. Она не отвечает на сообщения и звонки. Екатерина отмечает, что дело до суда она доводить не хочет.

