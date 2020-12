Предприниматели на форуме «Я выбираю успех» обсудили стартапы и тагильскую экологию

Молодые предприниматели Нижнего Тагила познакомились с опытными наставниками. Бизнес-форум «Я выбираю успех», который тагильчане могли посетить с 15 по 18 декабря, прошел уже в третий раз.

В рамках форума опытные спикеры делились с молодыми участниками собственным опытом. Форум был посвящен теме саморазвития и достижения успехов в двух направлениях — общественная деятельность и бизнес. В блоке «Общественная деятельность» участники с одним из спикеров написали проект о чистой воде в Нижнем Тагиле. Планируется, что на следующей неделе команда проработает его более детально. В рамках данных направлений мы старались привлекать спикеров в возрасте до 35 лет, которые уже имеют успешный опыт самореализации и могут поделиться им с участниками оставаясь при этом «своим человеком», который будет общаться с молодыми ребятами на понятном им языке, а не просто как диктор со сцены, рассказал TagilCity.ru депутат молодежного парламента Свердловской области Дмитрий Арды. Форум "Я выбираю успех" Photo: Дмитрий Арды На блоке «Бизнес» сначала участники получили теоретические знания, а после спикеры поделились своим опытом. Среди выступавших был председатель Центрального совета ВОД «Волонтеры экологи» Адам Калиматов. По словам Дмитрия Арды, на крупных форумах на Калиматова обращали внимание президент РФ Владимир Путин, а также премьер-министр Дмитрий Медведев. Следующим спикером стал Дмитрий Чукреев - куратор проекта «Народный контроль». В последнее время достаточно часто он бывает в Тагиле и при содействии наших местных ребят выявил и изъял уже достаточно много контрафактных партий алкоголя, рассказывает Дмитрий Арды. Кроме того, в качестве спикера выступил депутат гордумы Нижнего Тагила Гаджи Абдулов. На форуме к нему обращались участники с просьбой о помощи в реализации проекта. В направлении бизнеса выступал шоумен из Нижнего Тагила Александр Дементьев. Любимчик участников нашего форума, он всегда выступает достаточно зажигательно в меру своей профессии. Поделился с ребятами, как с самых низов занял первое место в нише и сейчас ездит по всем городам России не только выступать, но и даёт уроки, сказал Дмитрий Арды. От центра «Мой бизнес» выступала бизнес-леди Елена Коблова, она руководит инвестиционной платформой «В дело». Также на мероприятии выступил директор барбершопа «OldBoy» Александр Алексеев. Он рассказал базовых принципах и первых шагах собственного бизнеса. То есть фактически многие даже в момент выступления начали думать о перспективах и создании своего бизнеса, а затем они сразу получили информацию от спикера центра «Мой Бизнес», где им получить инвестиции для реализации своего проекта, рассказывает Дмитрий Арды. Пандемия не лишила молодых тагильских предпринимателей возможности получить новые знания и опробовать их на практике. Кроме того, у них появились наставники, которые помогут в реализации идей.

