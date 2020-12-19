Предприниматели на форуме «Я выбираю успех» обсудили стартапы и тагильскую экологию

В рамках данных направлений мы старались привлекать спикеров в возрасте до 35 лет, которые уже имеют успешный опыт самореализации и могут поделиться им с участниками оставаясь при этом «своим человеком», который будет общаться с молодыми ребятами на понятном им языке, а не просто как диктор со сцены, рассказал TagilCity.ru депутат молодежного парламента Свердловской области Дмитрий Арды.