На III Всероссийской премии «Голос спорта» награждены спортивные комментаторы

На церемонии наградили лауреатов в 16 номинациях - было вручено 12 премий и четыре специальных приза. Ведущими стали Сергей Белоголовцев и Роман Скворцов. Об этом пишет sovsport.ru.
Белоголовцев отметил, что в этом году исполняется 55 лет самому знаменательному достижению в российском футболе – когда сборной СССР на чемпионате мира 1966 года в Англии вручили бронзовые медали. В честь этого события организаторы сделали видеоподборку голов советской сборной в этом турнире.
Пресс-атташе Олимпийского комитета РФ Константин Выборнов зачитал приветствие президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который поздравил всех участников, лауреатов и организаторов церемонии вручения премии.
Премия проводится уже в третий раз, а значит, идея создания данного мероприятия нашла отклик в профессиональном сообществе спортивных комментаторов, а миссия РАСК оказалась успешной.
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ГОЛОС СПОРТА»:
Напомним, организатором и учредителем премии «Голос спорта» стала Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета РФ.