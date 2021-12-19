На III Всероссийской премии «Голос спорта» награждены спортивные комментаторы

На III Всероссийской премии «Голос спорта» награждены спортивные комментаторы
На III Всероссийской премии «Голос спорта» награждены спортивные комментаторы
Сегодня, 19:38Общество
В Москве прошла учрежденная Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России III Всероссийская премия спортивных комментаторов «Голос спорта» (ГОЛ-С!).

На церемонии наградили лауреатов в 16 номинациях - было вручено 12 премий и четыре специальных приза. Ведущими стали Сергей Белоголовцев и Роман Скворцов. Об этом пишет sovsport.ru.

Белоголовцев отметил, что в этом году исполняется 55 лет самому знаменательному достижению в российском футболе – когда сборной СССР на чемпионате мира 1966 года в Англии вручили бронзовые медали. В честь этого события организаторы сделали видеоподборку голов советской сборной в этом турнире.

Пресс-атташе Олимпийского комитета РФ Константин Выборнов зачитал приветствие президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который поздравил всех участников, лауреатов и организаторов церемонии вручения премии.

Премия проводится уже в третий раз, а значит, идея создания данного мероприятия нашла отклик в профессиональном сообществе спортивных комментаторов, а миссия РАСК оказалась успешной.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ГОЛОС СПОРТА»:

  • Специальный приз «Золотой голос» получил посмертно Юрий Розанов.
  • Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» была вручена Константину Геничу, «Матч ТВ».
  • Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК» досталась Денису Казанскому, «Матч ТВ».

Напомним, организатором и учредителем премии «Голос спорта» стала Российская ассоциация спортивных комментаторов при поддержке Олимпийского комитета РФ.

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