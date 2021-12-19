На III Всероссийской премии «Голос спорта» награждены спортивные комментаторы

Белоголовцев отметил, что в этом году исполняется 55 лет самому знаменательному достижению в российском футболе – когда сборной СССР на чемпионате мира 1966 года в Англии вручили бронзовые медали. В честь этого события организаторы сделали видеоподборку голов советской сборной в этом турнире.