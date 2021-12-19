Названа причина массового сбоя в информационной системе ГИБДД в Свердловской области

На данный момент работы по устранению последствий продолжаются, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Там уточнили, что серверы залиты водой.
В ведомстве уточняют, что запланированный прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях с 19 декабря приостановлен. Ориентировочно работы планируется завершить вечером 19 декабря. В связи с данными обстоятельствами 20 декабря объявлен рабочим днем.
Напомним, 18 декабря в России, в том числе и Свердловской области произошел массовый сбой в системе ГИБДД. Из-за этого граждане не смогли получить права и зарегистрировать авто.