Названа причина массового сбоя в информационной системе ГИБДД в Свердловской области

Названа причина массового сбоя в информационной системе ГИБДД в Свердловской области
Названа причина массового сбоя в информационной системе ГИБДД в Свердловской области
Сегодня, 18:42ОбществоФото: 1MI
Причина сбоя в информационной системе ГИБДД Свердловской области установлена. Оказалось, что в серверных помещениях произошла коммунальная авария.

На данный момент работы по устранению последствий продолжаются, сообщили в пресс-службе МВД РФ. Там уточнили, что серверы залиты водой.

В ведомстве уточняют, что запланированный прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях с 19 декабря приостановлен. Ориентировочно работы планируется завершить вечером 19 декабря. В связи с данными обстоятельствами 20 декабря объявлен рабочим днем.

Напомним, 18 декабря в России, в том числе и Свердловской области произошел массовый сбой в системе ГИБДД. Из-за этого граждане не смогли получить права и зарегистрировать авто.

Свердловская областьГИБДДсбой
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