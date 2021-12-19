Перед выставленной из автобуса женщиной извинился перевозчик в Екатеринбурге

Перед выставленной из автобуса женщиной извинился перевозчик в Екатеринбурге
Перед выставленной из автобуса женщиной извинился перевозчик в Екатеринбурге
Сегодня, 17:17ОбществоФото: 1MI
Перед выставленной из автобуса пассажиркой в Екатеринбурге извинились в компании «УралТрейд», которая обслуживает маршрут. Сначала там планировали уволить водителя и кондуктора, однако при разборе ситуации выяснились новые подробности.

Оказалось, что пассажирка была, по словам водителя и кондуктора, нетрезвой. К автобусной остановке, по их словам, она пришла шатаясь. Кроме того, женщина шла в сопровождении мужчины. Кондуктор, сначала помогала женщине подняться по лестнице, пишет Е1.

После этого, по словам директора «УралТрейда» Алексея Карпычева, женщину завели в автобус. Она была грязная и мокрая, потому что ранее она падала, а потом она стала мочиться на пол, рассказывает директор. В этот момент пассажиры, находящиеся в автобусе, стали возмущаться.

В результате водитель и кондуктор решили вывести пассажирку. Они убедились, что с ней ничего не случится, сообщил руководитель компании.

Напомним, водитель автобуса в Екатеринбурге разозлился на медлительность пассажирки. В результате он выволок пенсионерку из салона и оставил на улице. По данному факту прокуратура и СК начали проверку.

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происшествиеводительЕкатеринбург
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