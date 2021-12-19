Учительница дала пощечину школьнику и разорвала его тетрадь в Березовском

На видео, сделанном одним из учеников, попало, как учительница школы № 2 в Березовском сначала порвала тетрадь мальчика из 6 класса, а потом дала ему пощечину.

Одноклассники рассказали, что причиной конфликта стало поведение ребенка. На протяжении урока школьник сидел в телефоне, не стал выполнять указание учительницы, а также обратился на «ты», сообщается в группе «Березовский. Новости золотого города» «ВКонтакте». Другие учащиеся отметили, что школьник потребовал у учительницы «отдать» ему тетрадь, которую потом женщина порвала. В инциденте многие родители, а также школьники поддержали педагога. Напомним, в начале сентября стало известно, что в Алапаевском районе учительница во время урока обозвала своего ученика. Она назвала мальчика «какашкой», потому что тот позволил себе неуважительное обращение. Видео: URA.RU В школе началась проверка, в результате которой женщине объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора. Установлено, что были нарушены нормы этики и служебного поведения. Обозвавшая школьника «какашкой» уральская учительница получила выговор

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