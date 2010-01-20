Антикризисная программа УВЗ позволила сэкономить 2,5 миллиарда

Снижение внутренних издержек позволило к началу 2010 года выйти на рентабельность производства подвижного состава, хотя еще весной убыточность выпуска некоторых изделий железнодорожной тематики доходила до 20 процентов.Такие данные на встрече с руководителями структурных подразделений озвучил гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко, передаёт Накануне.Ру со ссылкой на пресс-службу предприятия. Существенно уменьшен кредитный портфель корпорации. В 2010 году УВЗ предстоит изготовить 18 тысяч полувагонов, 5 тысяч 500 цистерн, тысячу платформ; выполнить гособоронзаказ и контрактные обязательства для инозаказчиков. Приоритетом года станет техперевооружение производства, в которое будет инвестировано 4 миллиарда рублей. Другим важнейшим приоритетом гендиректор считает повышение заработной платы на 38 процентов.