Как будет выглядеть логотип Дня Города Нижний Тагил-2010, узнаем скоро
20 января 2010, 16:18ОбществоArtem
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В г. Нижний Тагил определены лидеры конкурса на логотип Дня города. Всего в состязании приняли участие 9 организаций. Они представили на конкурс 25 работ.
Члены комиссии посчитали наиболее оригинальными и отвечающими всем требованиям конкурса два проекта. Один был придуман сотрудниками фирмы ИП Штрек, второй – ООО «Вавилон», сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета. Эти работы будут представлены на утверждение на очередном заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня города – 2010, где и будет определен победитель конкурса.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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