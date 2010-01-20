Как будет выглядеть логотип Дня Города Нижний Тагил-2010, узнаем скоро

Члены комиссии посчитали наиболее оригинальными и отвечающими всем требованиям конкурса два проекта. Один был придуман сотрудниками фирмы ИП Штрек, второй – ООО «Вавилон», сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета. Эти работы будут представлены на утверждение на очередном заседании оргкомитета по подготовке и проведению Дня города – 2010, где и будет определен победитель конкурса.