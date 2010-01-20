Как поступить на бюджетное место?

Да истипендия, которую получают студенты-бюджетники в сложных экономическихусловиях будет весьма кстати. Так как же получить то самое заветноеместо? Попробуем разобраться в этом.

Также стоит отметить то,что практически все вузы Екатеринбургапредлагают выпускникам специальные подготовительные курсы. Их посещениене только даст соответствующие знания, но и увеличит шансы поступления.На личном опыте убеждался в том, что учебное заведение с большой долейвероятности примет уже "примелькавшегося" выпускника. Нельзя упускатьиз виду и проводимые вузом олимпиады. Достойное выступление на нихгарантирует бюджетное место еще до старта абитуриентской кампании.

Следующим немаловажным фактором, думаю, стоит считатьсамодеятельность и спорт. Школьники, добившиеся высоких спортивных илитворческих результатов, могут рассчитывать на бюджетную основу обучениядаже при посредственной сдаче экзамена. Вуз заинтересован в такихстудентах, так как они представляют университет на соревнованияхместного или даже всероссийского уровня. Безусловно,это отражается и напроцессе обучения. Руководство университета идет навстречу такимстудентам.

Ну, и еще стоит сказать о довольно неприятном факторе. Ксожалению,существуют такие вузы и такие специальности, где факторомпоступления становится либо родственная связь с деканом, либо взятка.Несмотря на ужесточившийся контроль со стороны соответствующихорганов, подобные случаи далеко не редкость.В основном,это касаетсяэлитных вузовских специальностей. Отрицать это глупо.