Как поступить на бюджетное место?
"Как поступить на бюджетное место?" Наверняка, этот вопрос не беспокоит не только абитуриентов, но и студентов, обучающихся плятно. В условиях кризиса актуальность этого вопроса возросла, так как не все родители имеют возможность оплачивать образование своего ребенка.
Да истипендия, которую получают студенты-бюджетники в сложных экономическихусловиях будет весьма кстати. Так как же получить то самое заветноеместо? Попробуем разобраться в этом.
Также стоит отметить то,что практически все вузы Екатеринбургапредлагают выпускникам специальные подготовительные курсы. Их посещениене только даст соответствующие знания, но и увеличит шансы поступления.На личном опыте убеждался в том, что учебное заведение с большой долейвероятности примет уже "примелькавшегося" выпускника. Нельзя упускатьиз виду и проводимые вузом олимпиады. Достойное выступление на нихгарантирует бюджетное место еще до старта абитуриентской кампании.
Следующим немаловажным фактором, думаю, стоит считатьсамодеятельность и спорт. Школьники, добившиеся высоких спортивных илитворческих результатов, могут рассчитывать на бюджетную основу обучениядаже при посредственной сдаче экзамена. Вуз заинтересован в такихстудентах, так как они представляют университет на соревнованияхместного или даже всероссийского уровня. Безусловно,это отражается и напроцессе обучения. Руководство университета идет навстречу такимстудентам.
Ну, и еще стоит сказать о довольно неприятном факторе. Ксожалению,существуют такие вузы и такие специальности, где факторомпоступления становится либо родственная связь с деканом, либо взятка.Несмотря на ужесточившийся контроль со стороны соответствующихорганов, подобные случаи далеко не редкость.В основном,это касаетсяэлитных вузовских специальностей. Отрицать это глупо.
Теперь поговорим о том, как же студенту не потерять свое бюджетноеместо или даже получить его. Опять же, главный фактор - успеваемость.Сдача сессии в сроки на "хорошо" и "отлично" гарантирует вам истипендию, и спокойствие до следующей сессии. Получившие"удовлетворительно", к сожалению, ограничатся лишь спокойствием. Неменее важный фактор - участие в общественной жизни факультета.Различные конференции, олимпиады, конкурсы, праздники, которые проводитфакультет. Принимайте в них участие - в деканате оценят ваши усилия.Итак, если вы студент-контрактник, но у вас нет проблем с сессией,высокие оценки в зачетке и вы принимаете активное участие в жизниродной alma mater - смело идите в деканат и пишите заявление о переводена бюджетную основу обучения!