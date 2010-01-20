Оргкомитет конкурса «Сименс» продлевает сроки приема работ

Регистрация конкурсных проектов завершится 24 января 2010 года в 17.00 по московскому времени.

«Как и в прошлом году, к нам поступило множество писем с просьбой увеличить сроки приема заявок и проектов, –отмечает руководитель группы маркетинговых коммуникаций «Сименс» в России, представитель оргкомитета конкурса, Вера Троицкая. – А поскольку главная цель конкурса, которую ставит перед собой компания «Сименс», – способствовать раскрытию творческого и научного потенциала талантливых молодых людей, мы просто не могли оставить без внимания пожелание конкурсантов. Теперь у тех, кто по каким-либо причинам не успел отправить свой проект до ранее заявленных сроков, есть возможность сделать это в течение дополнительной недели».