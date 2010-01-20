Первые пассажиры воспользовались услугой электронной регистрации
20 января 2010, 16:15ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Электронная регистрация при оформлении билетов на поезда дальнего следования через Интернет действует на сети железных дорог России с 14 января 2010г.
К проекту подключены шестнадцать поездов, формирующихся на СвЖД. В том числе нижнетагильские поезда до Москвы и Санкт-Петербурга, отмечает пресс-служба магистрали. Напомню, что электронная регистрация позволяет пассажиру осуществить посадку в поезд, не оформляя бумажного билета. Нужно предъявить только документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении билета через Интернет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей