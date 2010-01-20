Первые пассажиры воспользовались услугой электронной регистрации

К проекту подключены шестнадцать поездов, формирующихся на СвЖД. В том числе нижнетагильские поезда до Москвы и Санкт-Петербурга, отмечает пресс-служба магистрали. Напомню, что электронная регистрация позволяет пассажиру осуществить посадку в поезд, не оформляя бумажного билета. Нужно предъявить только документ, удостоверяющий личность, который был указан при оформлении билета через Интернет.