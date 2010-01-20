Расценки на услуги ГИБДД многократно вырастут

Согласно новым расценкам, регистрация транспортного средства будет стоить полторы тысячи рублей, выдача номерных знаков – тысячу, талон техосмотра – 300, бумажное водительское удостоверение – 400, пластиковое «Полароид» - 800 рублей. Причем, как пояснил начальник нижнетагильского МРЭО Сергей Копёркин, в данный момент пластиковых водительских удостоверений нет в наличии.

В ГИБДД считают, что увеличение пошлин поможет решить проблему нехватки средств на изготовление металлических автомобильных номеров, свидетельств о регистрации и водительских удостоверений, что в свою очередь поможет избежать перебоев при получении этой специальной продукции.