Расценки на услуги ГИБДД многократно вырастут
20 января 2010, 17:02ОбществоArtem
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Выплачиваемые водителями госпошлины с 30 января будут увеличены в разы.
Согласно новым расценкам, регистрация транспортного средства будет стоить полторы тысячи рублей, выдача номерных знаков – тысячу, талон техосмотра – 300, бумажное водительское удостоверение – 400, пластиковое «Полароид» - 800 рублей. Причем, как пояснил начальник нижнетагильского МРЭО Сергей Копёркин, в данный момент пластиковых водительских удостоверений нет в наличии.
В ГИБДД считают, что увеличение пошлин поможет решить проблему нехватки средств на изготовление металлических автомобильных номеров, свидетельств о регистрации и водительских удостоверений, что в свою очередь поможет избежать перебоев при получении этой специальной продукции.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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