В г. Нижний Тагил сегодня «Эко-Радио» отмечает День Рождения!

Сегодня в этом диапазоне в Нижнем Тагиле работают несколько радиостанций, но все 13 лет «Эко-Радио» остается единственной, не сетевой станцией в нашем городе. Многие годы зеленая волна была узнаваемым логотипом «Эко-Радио». Но в прошлом году радиостанция обрела лицо – в прямом смысле этого слова. Забавная рожица-смайлик – символ жизнерадостного и доброго отношения к верным слушателям и всему миру, считает главный менеджер «Эко-Радио» Владислав Волынский. В 13-й год жизни «Эко-Радио» обновился и сайт радиостанции www.ekoradio.ru. Теперь это – и яркое оформление, и дружественный интерфейс и информация обо всех проектах. Но самое главное – на сайте появился плеер для он-лайн трансляции. И теперь появилась возможность слушать радио, не отходя от экрана компьютера! А сейчас активно пополняется каталог песен, чтобы с любой новинкой эфира можно было ознакомиться на сайте.Но самое главное для любой радиостанции – это эфир, который интересен. Поэтому кроме музыкальной составляющей множество авторских проектов.

Тагильчане полюбили просыпаться под «Кофе. Солнце. До-Мажор». Засыпать – с «Нежным Тагилом», поздравлять друзей и передавать приветв в «Будьте Любезны». Есть на Экорадио передачи ориентированные в одном музыкальном формате, например в понедельник в 23 часа «Больше Рок-н-ролла» там только русский рок, в среду в 23 часа – танцевальное шоу «Фата Моргана» - уже легендарная программа, воспитавшая музыкальные вкусы нескольких поколений. А в четверг в это же время «Плюс Минус Блюз».

Много поклонников у передач «Радио Кафе», «Весь Мир», «Ритмика». И программа-долгожитель эфира – «Хит-парад 5+5» Макса Бодрова. А впереди новые проекты. Так, через несколько дней в эфире появится программа «Сушки». По словам программного директора «Эко-Радио» Андрея Наймушина, это возрождение уже известных слушателям «Сушек», но в новом, - семейном, формате. Иеще одна важная составляющая эфира радиостанции, работающей для тагильчан – это местные новости.

Главный редактор «Эко-радио» Дмитрий Аракчеев считает, что новости должны быть оперативные и объективные.13 лет – много это или мало? Ответ на этот вопрос может дать каждый слушатель. А директор «Эко-Радио» Александр Вылегжанин уверен, что это самый интересный возраст: возраст взросления и перемен.

С Днем Рождения!!!! Желаем вам и дальше креативных идей, преданной аудитории и щедрых рекламодателей!!!! А всем слушателям «Эко-Радио» - жизнерадостности и оптимизма вместе с любимой радиостанцией!