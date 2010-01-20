Вклады населения в банках побили все докризисные рекорды

Только за год вкладчики принесли в банки более 1,5 триллионов. Это исторический максимум. По мнению чиновников АСВ, рекордный рост по направлению вклады в банках свидетельствует как о полном восстановлении доверия населения к банкам, так и об изменившемся после кризиса инвестиционном поведении граждан — вкладчики стремятся накапливать своеобразную финансовую «подушку безопасности».