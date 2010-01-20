Вклады населения в банках побили все докризисные рекорды
20 января 2010, 16:08ОбществоАлександра Логинова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как сообщает государственное Агентство по страхованию вкладов, объем средств населения в банках страны на начало года составил 7,5 триллионов рублей.
Только за год вкладчики принесли в банки более 1,5 триллионов. Это исторический максимум. По мнению чиновников АСВ, рекордный рост по направлению вклады в банках свидетельствует как о полном восстановлении доверия населения к банкам, так и об изменившемся после кризиса инвестиционном поведении граждан — вкладчики стремятся накапливать своеобразную финансовую «подушку безопасности».
© TagilCity.ru по материалам
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей