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Вклады населения в банках побили все докризисные рекорды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вклады населения в банках побили все докризисные рекорды

20 января 2010, 16:08ОбществоАлександра Логинова
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