Внешэкономбанк предоставит "коммунальный" кредит

Об этом заявил зам.министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Заемные средства пойдут на обновление генерирующих мощностей и коммунальных сетей, отмечает УралИнформБюро. Предполагается, что кредит будет предоставлен на 12-15 лет под 16% годовых. Часть платежей за его обслуживание компенсирует федеральный бюджет. Размер займа пока не оглашается. Николай Смирнов не исключает, что ВЭБ может также открыть кредитные линии таким крупным коммунальным предприятиям, как екатеринбургский "Водоканал" и "Водоканал - Нижний Тагил", передаёт УралИнформбюро.