Жители г. Нижний Тагил смогут задать вопросы министру природных ресурсов региона

Он пройдет завтра, 21-го января с 12-40 до 13-40 в здании администрации Нижнего Тагила в кабинете 130. Кроме того, министр природных ресурсов Свердловской области Константин Крючков встретится с мэром Валентиной Исаевой, представителями администрации города, экологами. Там планируется обсудить дальнейшее сотрудничество министерства и муниципального образования в природоохранных проектах. Министру также будут заданы вопросы по организации лесного контроля, охране и использованию городских лесов. Эта работа является новой для экологов муниципалитета. Также в рамках Дня министерства Константин Крючков посетит полигон твердых бытовых отходов Ленинского района, Нижнетагильское лесничество, Природный парк «Река Чусовая».