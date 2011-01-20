Два свердловских алкогольных завода могут остаться без лицензии

По данным ведомства, продукция среднеуральского предприятия не соответствует требованиям ГОСТа, а проверка екатеринбургского комбината показала, что большая часть данных об обороте продукции предприятия не отражалась в единой государственной автоматизированной информационной системе, сообщает Коммерсант. Ни на одном из заводов не согласились прокомментировать ситуацию.