Два свердловских алкогольных завода могут остаться без лицензии
20 января 2011, 17:02ОбществоАнка
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка требует через арбитражный суд аннулировать лицензии Среднеуральского винзавода и Екатеринбургского виншампанкомбината.
По данным ведомства, продукция среднеуральского предприятия не соответствует требованиям ГОСТа, а проверка екатеринбургского комбината показала, что большая часть данных об обороте продукции предприятия не отражалась в единой государственной автоматизированной информационной системе, сообщает Коммерсант. Ни на одном из заводов не согласились прокомментировать ситуацию.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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