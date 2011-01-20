Французские предприятия готовы представить свою продукцию на выставке вооружений в Нижнем Тагиле
Французские предприятия выразили готовность принять участие в Международной выставке вооружений, которую планируется провести в сентябре на полигоне «Старатель» «Нижнетагильского института испытания металлов» (НТИИМ), сообщает ИТАР-ТАСС.
По словам министра внешнеэкономических связей Свердловской области Александра Харлова, французские фирмы готовы привезти для показа своюпродукцию. «Это говорит о том, что нижнетагильская выставка становитсявсе более известной в мире», - подчеркнул Харлов.Как пояснил корр. ИТАР-ТАСС директор НТИИМ Валерий Руденко, всего навыставке ожидается около 20 французских предприятий.
В 2010 году ввыставке «Оборона и защита-2010» приняли участие 252 предприятия из 30регионов России и зарубежных стран, которые представили более 2,2 тысобразцов техники и экспонатов. Посетителями выставки за 4 дня сталипочти 35 тыс человек. Во время выставки состоялся закрытый показ дляпредставителей Министерства обороны РФ и других специалистов новогообразца основного боевого танка, разработанного корпорацией«Уралвагонзавод», отмечает ИТАР-ТАСС.
Отметим, что некоторые эксперты прогнозируют снижение значимости традиционной обороннойвыставки в Нижнем Тагиле. Её место может занять международная выставка«Иннопром», которая впервые прошла в 2010 году в Екатеринбурге.
© TagilCity.ru по материалам ИТАР-ТАСС Урал