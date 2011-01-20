Hyundai Solaris включили в программу утилизации
20 января 2011, 10:41ОбществоОльга
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Седан Hyundai Solaris, выпуск которого стартовал на российском заводе в Санкт-Петербурге, пополнил список автомобилей, входящих в государственную программу утилизации автохлама.
Новая модель седана B-класса комплектуется четырехцилиндровымибензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 л CVVT с пятиступенчатоймеханической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач навыбор. Цены на новинку варьируются от 379 до 634 тысяч рублей за топовуюкомплектацию.
© Авто.Ру
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