Hyundai Solaris включили в программу утилизации

Новая модель седана B-класса комплектуется четырехцилиндровымибензиновыми двигателями Gamma 1,6 или 1,4 л CVVT с пятиступенчатоймеханической или четырехступенчатой автоматической коробкой передач навыбор. Цены на новинку варьируются от 379 до 634 тысяч рублей за топовуюкомплектацию.