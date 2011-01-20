Киоски и палатки в Нижнем Тагиле приведут в порядок

Сегодня в городе 375 торговых точек занимаются мелкорозничной торговлей. Сюда входят газетные киоски, автолавки с продуктами, цветочные павильоны. По количеству площади таких торговых точек на 1000 жителей Нижний Тагил приближается к Европейским странам. Но санитарные и противопожарные нормы в этих киосках зачастую нарушаются. Есть и много нелегальных объектов, механизм сноса которых пока не проработан. Много автолавок появилось в кризис, как мера поддержки местных производителей. Нужны ли они сейчас и где лучше располагать ларьки, будут решать в процессе формирования этой схемы. По замыслу чиновников, киоски и автолавки должны стоять не рядом с рынками или магазинами, а там, где они действительно необходимы тагильчанам.