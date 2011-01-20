Коммунальные тарифы в Свердловской области постоянно и ощутимо растут
20 января 2011, 17:24ОбществоАнка
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Коммунальные тарифы в Свердловской области постоянно и ощутимо растут, т.к. все топливо привозное.
Другая причина – инфляция, сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Юрий Шевелев. Как передает агентство «Домострой», предельный индекс повышения тарифов на этот год установлен в 15%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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