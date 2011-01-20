Международную выставку вооружений в Нижнем Тагиле, возможно, перенесут на сентябрь
20 января 2011, 12:27ОбществоОльга
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Дату проведения Международной выставки вооружений в Нижнем Тагиле в этом году планируется перенести с июля на сентябрь.
Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил директор Нижнетагильского институтаиспытания металлов Валерий Руденко. Выставка традиционно пройдет наполигоне НТИИМ «Старатель». «Перенос сроков выставки связан с тем, чтоодин из главных участников экспозиции – корпорация «Уралвагонзавод» всентябре отмечает 75-летний юбилей, и мы планируем совместить этимероприятия», - сказал Руденко.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в департаменте информации свердловскогогубернатора, распоряжение о проведении выставки подписал глава областиАлександр Мишарин. Ранее по решению правительства РФ выставка былавключена в перечень выставок продукции военного назначения, проводимыхна территории России в 2011 году.
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