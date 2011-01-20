Международную выставку вооружений в Нижнем Тагиле, возможно, перенесут на сентябрь

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил директор Нижнетагильского институтаиспытания металлов Валерий Руденко. Выставка традиционно пройдет наполигоне НТИИМ «Старатель». «Перенос сроков выставки связан с тем, чтоодин из главных участников экспозиции – корпорация «Уралвагонзавод» всентябре отмечает 75-летний юбилей, и мы планируем совместить этимероприятия», - сказал Руденко.