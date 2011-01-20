На 200 тысяч автомобилей стало больше в Свердловской области за прошедший год
20 января 2011, 17:10ОбществоАнка
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На 200 тысяч автомобилей стало больше в Свердловской области за прошедший год, сообщил ИТАР-ТАСС глава региональной ГИБДД Юрий Демин.
Он отметил, что за прошлый год в области зафиксировано более 60 тысяч грубых нарушений правил дорожного движения, 15 тысяч человек лишено водительских прав, под колесами авто за год погибло 696 свердловчан.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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