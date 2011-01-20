На территории Свердловской области ожидаются морозы до -36°

По сообщению Свердловского ЦГМС-Р, на территории Свердловской области 20и 21 января 2011 года в Свердловской области ожидается понижениетемпературы воздуха ночью до -23,-28°, в горных и пониженных районах-31,-36°, днем -19,-24°, в горных и пониженных районах до -28°.