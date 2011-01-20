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На территории Свердловской области ожидаются морозы до -36°
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На территории Свердловской области ожидаются морозы до -36°

20 января 2011, 07:47Общество
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